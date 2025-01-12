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«Называю его МакТрак». Ги Буше восторженно отозвался об игре форварда «Авангарда» Маклауда

«Называю его МакТрак». Ги Буше восторженно отозвался об игре форварда «Авангарда» Маклауда
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше оценил игру канадского нападающего Майкла Маклауда в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

«Маклауд был просто феноменален сегодня, у него выдающиеся показатели на вбрасываниях. Мне кажется, он вообще все их выиграл (на самом деле у Маклауда 20 из 23. – Прим. «Чемпионата»). Он придавал энергию команде, вёл её за собой, опять же, выиграл важнейшие вбрасывания в концовке, которые привели к победному голу. Майкл вдохновлял, зажигал, я называю его МакТрак, то есть Мак-грузовик. Потому что он действительно тащит за собой своими действиями», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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