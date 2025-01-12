«Называю его МакТрак». Ги Буше восторженно отозвался об игре форварда «Авангарда» Маклауда

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше оценил игру канадского нападающего Майкла Маклауда в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Маклауд был просто феноменален сегодня, у него выдающиеся показатели на вбрасываниях. Мне кажется, он вообще все их выиграл (на самом деле у Маклауда 20 из 23. – Прим. «Чемпионата»). Он придавал энергию команде, вёл её за собой, опять же, выиграл важнейшие вбрасывания в концовке, которые привели к победному голу. Майкл вдохновлял, зажигал, я называю его МакТрак, то есть Мак-грузовик. Потому что он действительно тащит за собой своими действиями», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.