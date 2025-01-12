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«Думаем о человеке и его здоровье». Ги Буше высказался о сроках возвращения Ткачёва

«Думаем о человеке и его здоровье». Ги Буше высказался о сроках возвращения Ткачёва
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о сроках возвращения травмированного нападающего Владимира Ткачёва.

— Что скажете по поводу Владимира Ткачёва? Когда ждать его возвращения на лёд?
— Сейчас Ткачёв чувствует себя лучше, он тренируется, но не с командой, а отдельно. И до той поры, пока он не будет работать со всеми вместе, мы не сможем назвать точной даты его возвращения. Всё-таки у него была такая травма, с которой нужно быть очень аккуратными, думать о безопасности хоккеиста. Мы знаем, какой он классный хоккеист, но в первую очередь мы думаем о человеке и его здоровье, мы обязаны обезопасить его от рецидива, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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