«В обед он выглядел не очень хорошо». Ги Буше — о пропуске Прохоркиным матча с «Салаватом»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о состоянии здоровья нападающего Николая Прохоркина. Сегодня, 12 января, «Авангард» победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

— Будет ли готов играть в следующем матче Николай Прохоркин?

— Понимания нет, всё-таки я не доктор. Сегодня в обед он не очень хорошо выглядел, прямо неважно. То же самое было и с Холодилиным, я думал, что он тоже не выйдет, но врачи с ним поработали. В результате Никита сыграл, пусть и не самым выдающимся образом. Надеюсь, что у них просто какой-то один вирус, либо съели что-то не то, так что рассчитываю, что Прохоркин скоро вернётся в строй.

Что касается Михаила Бердина, то он полностью готов. Так что лишь вопрос времени, когда он выступит в воротах «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.