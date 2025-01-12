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«В обед он выглядел не очень хорошо». Ги Буше — о пропуске Прохоркиным матча с «Салаватом»

«В обед он выглядел не очень хорошо». Ги Буше — о пропуске Прохоркиным матча с «Салаватом»
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о состоянии здоровья нападающего Николая Прохоркина. Сегодня, 12 января, «Авангард» победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

— Будет ли готов играть в следующем матче Николай Прохоркин?
— Понимания нет, всё-таки я не доктор. Сегодня в обед он не очень хорошо выглядел, прямо неважно. То же самое было и с Холодилиным, я думал, что он тоже не выйдет, но врачи с ним поработали. В результате Никита сыграл, пусть и не самым выдающимся образом. Надеюсь, что у них просто какой-то один вирус, либо съели что-то не то, так что рассчитываю, что Прохоркин скоро вернётся в строй.

Что касается Михаила Бердина, то он полностью готов. Так что лишь вопрос времени, когда он выступит в воротах «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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