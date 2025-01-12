Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Автомобилиста»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).

— Разница в большинстве и в меньшинстве. Имели хорошие моменты в большинстве в третьем периоде, но не забили, сами пропустили две. В таких играх это и сказывается.

— Каких именно компонентов не хватило в большинстве?

— Голов. «Автомобилист» две «паутинки» снял таких. Надо бросать, хотя там у второй линии были моменты, но не получилось. Нужно отметить вратаря соперников, это тоже необходимо принять.

— Почему доверили защитнику Лайлу решающий пятый буллит?

— Он забивал раньше буллиты.

— Как оцените игру звена Кузнецов — Дюбе — Сотишвили?

— Поставили Диллона в центр, он забил хороший гол, прервал свою серию. Надеюсь, прервал он чёрную полосу, начнёт помогать команде по полной, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.