Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Автомобилиста»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).
— Разница в большинстве и в меньшинстве. Имели хорошие моменты в большинстве в третьем периоде, но не забили, сами пропустили две. В таких играх это и сказывается.
— Каких именно компонентов не хватило в большинстве?
— Голов. «Автомобилист» две «паутинки» снял таких. Надо бросать, хотя там у второй линии были моменты, но не получилось. Нужно отметить вратаря соперников, это тоже необходимо принять.
— Почему доверили защитнику Лайлу решающий пятый буллит?
— Он забивал раньше буллиты.
— Как оцените игру звена Кузнецов — Дюбе — Сотишвили?
— Поставили Диллона в центр, он забил хороший гол, прервал свою серию. Надеюсь, прервал он чёрную полосу, начнёт помогать команде по полной, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 12 января 2025
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