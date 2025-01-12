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Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Автомобилиста»

Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от «Автомобилиста»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5)     1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5)     2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4)     2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4)     3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5)     4:3 Шаров – 65:00    

— Разница в большинстве и в меньшинстве. Имели хорошие моменты в большинстве в третьем периоде, но не забили, сами пропустили две. В таких играх это и сказывается.

— Каких именно компонентов не хватило в большинстве?
— Голов. «Автомобилист» две «паутинки» снял таких. Надо бросать, хотя там у второй линии были моменты, но не получилось. Нужно отметить вратаря соперников, это тоже необходимо принять.

— Почему доверили защитнику Лайлу решающий пятый буллит?
— Он забивал раньше буллиты.

— Как оцените игру звена Кузнецов — Дюбе — Сотишвили?
— Поставили Диллона в центр, он забил хороший гол, прервал свою серию. Надеюсь, прервал он чёрную полосу, начнёт помогать команде по полной, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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