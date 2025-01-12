«Меня не интересует мотивация соперника». Ги Буше — о будущем матче с «Куньлунем» Кравца

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 14 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 января 2025, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

— Следующий матч у «Авангарда» — с «Куньлунем» Михаила Кравца. Знаете ли вы, что Кравца в прошлом сезоне уволили во время плей-офф из «Авангарда»? И что по этой причине у «Куньлуня» будет повышенная мотивация?

— У каждой команды повышенная мотивация на каждый матч. В целом, меня не интересует мотивация соперника, меня интересует наша заинтересованность, наша система. С Кравцом я не знаком, я здесь для того, чтобы тренировать «Авангард», а всё остальное — не моё дело. Наверное, болельщикам будет намного интереснее наблюдать за этим противостоянием, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.