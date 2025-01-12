«Меня не интересует мотивация соперника». Ги Буше — о будущем матче с «Куньлунем» Кравца

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 14 января.
— Следующий матч у «Авангарда» — с «Куньлунем» Михаила Кравца. Знаете ли вы, что Кравца в прошлом сезоне уволили во время плей-офф из «Авангарда»? И что по этой причине у «Куньлуня» будет повышенная мотивация?
— У каждой команды повышенная мотивация на каждый матч. В целом, меня не интересует мотивация соперника, меня интересует наша заинтересованность, наша система. С Кравцом я не знаком, я здесь для того, чтобы тренировать «Авангард», а всё остальное — не моё дело. Наверное, болельщикам будет намного интереснее наблюдать за этим противостоянием, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.