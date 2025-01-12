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«Меня не интересует мотивация соперника». Ги Буше — о будущем матче с «Куньлунем» Кравца

«Меня не интересует мотивация соперника». Ги Буше — о будущем матче с «Куньлунем» Кравца
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 14 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следующий матч у «Авангарда» — с «Куньлунем» Михаила Кравца. Знаете ли вы, что Кравца в прошлом сезоне уволили во время плей-офф из «Авангарда»? И что по этой причине у «Куньлуня» будет повышенная мотивация?
— У каждой команды повышенная мотивация на каждый матч. В целом, меня не интересует мотивация соперника, меня интересует наша заинтересованность, наша система. С Кравцом я не знаком, я здесь для того, чтобы тренировать «Авангард», а всё остальное — не моё дело. Наверное, болельщикам будет намного интереснее наблюдать за этим противостоянием, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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