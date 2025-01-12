Заварухин — после победы над «Динамо» Мн: знали, что надо активно играть против Шипачёва

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3 Б).

— Здорово начали матч, первые 10 минут было хорошее движение, хорошее взаимодействие. Не понравилось, что пошли потом короткие передачи, соперник нас ловил и организовывал контратаки. Во втором периоде мало выводили шайбу из зоны, соперник где-то больше владел инициативой. Спецбригады сегодня отработали здорово, парни пластались, Вовка [Галкин] подтащил сегодня. Рады, что выиграли наконец по буллитам в Екатеринбурге.

— По сезону слегка провисало меньшинство, но сегодня выстояли 10 минут. Что было ключевым, кроме самоотверженности?

— Разобрали соперника. Знали, что у соперника есть Шипачёв, не надо давать ему времени подумать, играть более активно. Подстраиваемся под каждого соперника, парни работают, ловили шайбу на себя. Сегодня за третий период 12 бросков заблокировали.

— Мэйсек выходил с Голышевым и Да Костой. Сохранится ли эта тройка на выезде?

— Посмотрим, чемпионат долгий. Они неплохо играли в начале чемпионата, результативно, проанализируем, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.