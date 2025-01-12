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Заварухин — после победы над «Динамо» Мн: знали, что надо активно играть против Шипачёва

Заварухин — после победы над «Динамо» Мн: знали, что надо активно играть против Шипачёва
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5)     1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5)     2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4)     2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4)     3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5)     4:3 Шаров – 65:00    

— Здорово начали матч, первые 10 минут было хорошее движение, хорошее взаимодействие. Не понравилось, что пошли потом короткие передачи, соперник нас ловил и организовывал контратаки. Во втором периоде мало выводили шайбу из зоны, соперник где-то больше владел инициативой. Спецбригады сегодня отработали здорово, парни пластались, Вовка [Галкин] подтащил сегодня. Рады, что выиграли наконец по буллитам в Екатеринбурге.

— По сезону слегка провисало меньшинство, но сегодня выстояли 10 минут. Что было ключевым, кроме самоотверженности?
— Разобрали соперника. Знали, что у соперника есть Шипачёв, не надо давать ему времени подумать, играть более активно. Подстраиваемся под каждого соперника, парни работают, ловили шайбу на себя. Сегодня за третий период 12 бросков заблокировали.

— Мэйсек выходил с Голышевым и Да Костой. Сохранится ли эта тройка на выезде?
— Посмотрим, чемпионат долгий. Они неплохо играли в начале чемпионата, результативно, проанализируем, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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