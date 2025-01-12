«Куньлунь» обновил клубный рекорд в КХЛ, победив в седьмом матче подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Таким образом, китайский клуб выиграл в седьмом матче подряд. Это новый рекорд победной серии «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге.
Ранее подопечные Михаила Кравца обыграли московский ЦСКА (3:0), хабаровский «Амур» (5:0), подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ), нижегородское «Торпедо» (4:3 ОТ), столичный «Спартак» (4:2) и астанинский «Барыс» (2:0).
«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка.
- 12 января 2025
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