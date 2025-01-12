«Северсталь» продлила серию поражений «Витязя» до шести матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Котляревский (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 30:43 (5x5) 1:1 Бусыгин (Малоросиянов, Воробьёв) – 37:43 (4x4) 1:2 Думбадзе (Калдис, Муханов) – 49:07 (5x5)
В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский и Давид Думбадзе. За «Витязь» единственный гол забил Ярослав Бусыгин.
«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. Для «Витязя» это шестое поражение подряд. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.
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