«Северсталь» продлила серию поражений «Витязя» до шести матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский и Давид Думбадзе. За «Витязь» единственный гол забил Ярослав Бусыгин.

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. Для «Витязя» это шестое поражение подряд. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.