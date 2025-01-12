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Видео: победный буллит Кэмпбелла в матче «Лада» — «Куньлунь» в девятой попытке

Видео: победный буллит Кэмпбелла в матче «Лада» — «Куньлунь» в девятой попытке
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Сегодня, 12 января, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит на счету нападающего китайского клуба Колина Кэмпбелла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5)     2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)     2:3 Кэмпбелл – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В составе хозяев отличились Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин. За «Куньлунь Ред Стар» заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачёв.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 42 игры.

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