Видео: победный буллит Кэмпбелла в матче «Лада» — «Куньлунь» в девятой попытке

Сегодня, 12 января, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Победный буллит на счету нападающего китайского клуба Колина Кэмпбелла.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В составе хозяев отличились Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин. За «Куньлунь Ред Стар» заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачёв.
«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 42 игры.
- 12 января 2025
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