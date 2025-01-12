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Голкипер «Виннипега» Хеллебайк является фаворитом на «Везина Трофи» по версии NHL.com

Голкипер «Виннипега» Хеллебайк является фаворитом на «Везина Трофи» по версии NHL.com
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк является основным претендентом на «Везина Трофи» по итогам текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил NHL.com.

Лидеры по итогам голосования экспертов NHL.com после половины сезона-2024/2025: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), 80 очков (16 голосов за первое место); Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), 51; Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз»), 50.

31-летний Коннор Хеллебайк является двукратным обладателем «Везина Трофи».

Награда вручается лучшему голкиперу сезона. Лауреат «Везина Трофи» определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

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