И. о. главного тренера «Лады» Зубов прокомментировал поражение от «Куньлуня»

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (2:3 Б).

«Первый период провели очень неважно, к сожалению, не вошли в игру. Второй период прошёл с нашим преимуществом по владению шайбой и опасным моментам, однако, к сожалению, в створ ворот не попадали, поэтому даже в статистике бросков не отразились эти вещи. Хорошо накладывали смены, контролировали игру, у соперников были удаления, однако забросили только одну шайбу в большинстве. Третий период начали неплохо, были моменты, но затем в своей зоне создали комплекс ненужных мероприятий, которые привели к пропущенной шайбе – и соперники сравняли счёт. Набрали только одно очко, к сожалению.

Дебют Константина Волкова? Он молодец, хорошо сыграл против своей бывшей команды, мы на это и рассчитывали. До последнего держал команду в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма всё было с их стороны», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.