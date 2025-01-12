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И. о. главного тренера «Лады» Зубов прокомментировал поражение от «Куньлуня»

И. о. главного тренера «Лады» Зубов прокомментировал поражение от «Куньлуня»
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Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5)     2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)     2:3 Кэмпбелл – 65:00    

«Первый период провели очень неважно, к сожалению, не вошли в игру. Второй период прошёл с нашим преимуществом по владению шайбой и опасным моментам, однако, к сожалению, в створ ворот не попадали, поэтому даже в статистике бросков не отразились эти вещи. Хорошо накладывали смены, контролировали игру, у соперников были удаления, однако забросили только одну шайбу в большинстве. Третий период начали неплохо, были моменты, но затем в своей зоне создали комплекс ненужных мероприятий, которые привели к пропущенной шайбе – и соперники сравняли счёт. Набрали только одно очко, к сожалению.

Дебют Константина Волкова? Он молодец, хорошо сыграл против своей бывшей команды, мы на это и рассчитывали. До последнего держал команду в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма всё было с их стороны», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

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