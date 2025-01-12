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Михаил Кравец высказался о седьмой подряд победе «Куньлунь Ред Стар»

Михаил Кравец высказался о седьмой подряд победе «Куньлунь Ред Стар»
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Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5)     2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)     2:3 Кэмпбелл – 65:00    

«Непростой матч, тяжёлая победа. Было очень много борьбы и столкновений. Очень хороший хоккей в плане того, что обе команды хотели победить. У нас был хороший первый период, к сожалению, потом испортили игру удалениями, но молодцы, выстояли. Затем, уступая, смогли вернуться к равному счёту, хорошо, что по буллитам сумели выиграть.

Важная победа, дорога в Тольятти складывалась непросто, поздно вчера прилетели, однако ребята — молодцы, без каких-то проблем провели матч на все 120%. Большая благодарность вратарю Патрику Рыбару за такую хорошую игру», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

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