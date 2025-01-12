Михаил Кравец высказался о седьмой подряд победе «Куньлунь Ред Стар»

Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:2 Б).

«Непростой матч, тяжёлая победа. Было очень много борьбы и столкновений. Очень хороший хоккей в плане того, что обе команды хотели победить. У нас был хороший первый период, к сожалению, потом испортили игру удалениями, но молодцы, выстояли. Затем, уступая, смогли вернуться к равному счёту, хорошо, что по буллитам сумели выиграть.

Важная победа, дорога в Тольятти складывалась непросто, поздно вчера прилетели, однако ребята — молодцы, без каких-то проблем провели матч на все 120%. Большая благодарность вратарю Патрику Рыбару за такую хорошую игру», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.