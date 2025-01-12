«Настраиваю команду на победу». Тренер «Куньлуня» Кравец — о стычках в матче с «Ладой»

Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:2 Б).

«Специально ли настраивали ребят на драки и стычки? Нет, у меня в голове вообще никогда нет такого, чтобы настраивать на какие-то драки. Я настраиваю команду на победу. Считаю, что драка была игровая, хоккейная, оба участника договорились», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 42 игры.