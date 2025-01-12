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«Настраиваю команду на победу». Тренер «Куньлуня» Кравец — о стычках в матче с «Ладой»

«Настраиваю команду на победу». Тренер «Куньлуня» Кравец — о стычках в матче с «Ладой»
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Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5)     2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)     2:3 Кэмпбелл – 65:00    

«Специально ли настраивали ребят на драки и стычки? Нет, у меня в голове вообще никогда нет такого, чтобы настраивать на какие-то драки. Я настраиваю команду на победу. Считаю, что драка была игровая, хоккейная, оба участника договорились», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 42 игры.

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