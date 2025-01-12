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Тренер «Северстали» Козырев: наша задача была — минимизировать контратаки «Витязя»

Тренер «Северстали» Козырев: наша задача была — минимизировать контратаки «Витязя»
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Котляревский (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 30:43 (5x5)     1:1 Бусыгин (Малоросиянов, Воробьёв) – 37:43 (4x4)     1:2 Думбадзе (Калдис, Муханов) – 49:07 (5x5)    

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. У нашего сегодняшнего соперника очень хороший подбор исполнителей. «Витязь» играет на контратаках — наша задача была их минимизировать. Третий период шёл с переменным успехом. Встреча шла до гола, этот гол мы сегодня забили», — приводит слова Козырева официальный сайт «Северстали».

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.

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