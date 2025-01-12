Тренер «Северстали» Козырев: наша задача была — минимизировать контратаки «Витязя»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (2:1).

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. У нашего сегодняшнего соперника очень хороший подбор исполнителей. «Витязь» играет на контратаках — наша задача была их минимизировать. Третий период шёл с переменным успехом. Встреча шла до гола, этот гол мы сегодня забили», — приводит слова Козырева официальный сайт «Северстали».

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.