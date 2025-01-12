Автор победного гола «Северстали» Думбадзе высказался о матче с «Витязем»

Нападающий череповецкой «Северстали» Давид Думбадзе прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (2:1). На счету Думбадзе победный гол.

«Нам сегодня очень нужна была эта победа. Последний матч дома так обидно проиграли — в эмоциональном плане нужно было обязательно побеждать. Плюс знали соперника — тяжело с ним всегда складываются игры. Никак не могли преодолеть их оборону. И в целом хорошо, что сегодня победили. Большое спасибо болельщикам — была неимоверная поддержка сегодня. Очень сильно помогло, особенно в концовке, когда были нужны силы, вы нам их придали.

Мой гол? Тимур Муханов отдал, я бросил с разворота. Хорошо, что попал. Сейчас восстановимся, отдохнём — впереди очень важные матчи», — приводит слова Думбадзе официальный сайт «Северстали».