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Автор победного гола «Северстали» Думбадзе высказался о матче с «Витязем»

Автор победного гола «Северстали» Думбадзе высказался о матче с «Витязем»
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Нападающий череповецкой «Северстали» Давид Думбадзе прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (2:1). На счету Думбадзе победный гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Котляревский (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 30:43 (5x5)     1:1 Бусыгин (Малоросиянов, Воробьёв) – 37:43 (4x4)     1:2 Думбадзе (Калдис, Муханов) – 49:07 (5x5)    

«Нам сегодня очень нужна была эта победа. Последний матч дома так обидно проиграли — в эмоциональном плане нужно было обязательно побеждать. Плюс знали соперника — тяжело с ним всегда складываются игры. Никак не могли преодолеть их оборону. И в целом хорошо, что сегодня победили. Большое спасибо болельщикам — была неимоверная поддержка сегодня. Очень сильно помогло, особенно в концовке, когда были нужны силы, вы нам их придали.

Мой гол? Тимур Муханов отдал, я бросил с разворота. Хорошо, что попал. Сейчас восстановимся, отдохнём — впереди очень важные матчи», — приводит слова Думбадзе официальный сайт «Северстали».

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