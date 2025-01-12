Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Упрекнуть ребят мне не в чем». Тренер «Витязя» Десятков — об игре с «Северсталью»

«Упрекнуть ребят мне не в чем». Тренер «Витязя» Десятков — об игре с «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер подмосковного «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (1:2). «Витязь» проиграл в шестом матче подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Котляревский (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 30:43 (5x5)     1:1 Бусыгин (Малоросиянов, Воробьёв) – 37:43 (4x4)     1:2 Думбадзе (Калдис, Муханов) – 49:07 (5x5)    

«Упрекнуть ребят мне не в чем. Бились, сражались, проявляли характер. Как наша команда, так и команда соперника. Единственное, вот эти нюансы: допустили на одну помарку больше соперника и пропустили этот второй гол. В третьем периоде было видно, что игра идёт до пропущенной шайбы.

Что касается серии поражений, конечно, есть определённое давление, но я думаю, мы с ним справимся, выйдем из этой ситуации. Самое главное — нам нужно наладить игру в атаке, потому что мало забиваем. Стали забивать катастрофически мало, поэтому и побеждать тяжело. За три последних матча забросили три шайбы всего. Всё зависит от нас, думаю, выйдем из этого положения в ближайшее время», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Авангард» совершил важный камбэк, «Куньлунь» продлил уникальную серию. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Авангард» совершил важный камбэк, «Куньлунь» продлил уникальную серию. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android