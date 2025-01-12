«Упрекнуть ребят мне не в чем». Тренер «Витязя» Десятков — об игре с «Северсталью»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (1:2). «Витязь» проиграл в шестом матче подряд.

«Упрекнуть ребят мне не в чем. Бились, сражались, проявляли характер. Как наша команда, так и команда соперника. Единственное, вот эти нюансы: допустили на одну помарку больше соперника и пропустили этот второй гол. В третьем периоде было видно, что игра идёт до пропущенной шайбы.

Что касается серии поражений, конечно, есть определённое давление, но я думаю, мы с ним справимся, выйдем из этой ситуации. Самое главное — нам нужно наладить игру в атаке, потому что мало забиваем. Стали забивать катастрофически мало, поэтому и побеждать тяжело. За три последних матча забросили три шайбы всего. Всё зависит от нас, думаю, выйдем из этого положения в ближайшее время», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.