«Мы попадали в каркас — был не наш день». Защитник «Динамо» Мн — об игре в Екатеринбурге

Защитник минского «Динамо» Джордан Гросс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).

«Начали матч чуть медленно, соперник удивил своими скоростями на старте игры. Второй и третий период наша команда провела неплохо. В большинстве их вратарь сделал несколько важных спасений, мы попадали в каркас — это был не наш день. Грядущая пауза — хорошая возможность для нас перегруппироваться, подлечиться и сделать хороший рывок в последние два месяца», — приводит слова Гросса официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.