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«Мы попадали в каркас — был не наш день». Защитник «Динамо» Мн — об игре в Екатеринбурге

«Мы попадали в каркас — был не наш день». Защитник «Динамо» Мн — об игре в Екатеринбурге
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Защитник минского «Динамо» Джордан Гросс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5)     1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5)     2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4)     2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4)     3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5)     4:3 Шаров – 65:00    

«Начали матч чуть медленно, соперник удивил своими скоростями на старте игры. Второй и третий период наша команда провела неплохо. В большинстве их вратарь сделал несколько важных спасений, мы попадали в каркас — это был не наш день. Грядущая пауза — хорошая возможность для нас перегруппироваться, подлечиться и сделать хороший рывок в последние два месяца», — приводит слова Гросса официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.

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