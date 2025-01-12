«Мы попадали в каркас — был не наш день». Защитник «Динамо» Мн — об игре в Екатеринбурге

Защитник минского «Динамо» Джордан Гросс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:4 Б).
«Начали матч чуть медленно, соперник удивил своими скоростями на старте игры. Второй и третий период наша команда провела неплохо. В большинстве их вратарь сделал несколько важных спасений, мы попадали в каркас — это был не наш день. Грядущая пауза — хорошая возможность для нас перегруппироваться, подлечиться и сделать хороший рывок в последние два месяца», — приводит слова Гросса официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.
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