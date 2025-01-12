Илья Ковальчук: Сергей Гимаев — это легенда, в первую очередь — как человек

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о хоккеисте, тренере и комментаторе Сергее Гимаеве-старшем. Сегодня, 12 января, в Уфе состоялся матч Кубка Гимаева, в котором Команда Морозова обыграла Команду Дацюка со счётом 8:7.

«Сергей Наильевич Гимаев — это легенда. Не только как хоккеист, но в первую очередь — как человек. Замечательный комментатор. Со мной он лично очень много беседовал. И критиковал часто. Причём делал это всегда конструктивно. Поэтому я всегда прислушивался к его словам.

А финал 2008 года. Его комментарий матча с Романом Скворцовым — это будет жить в сердцах у всех долго», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».