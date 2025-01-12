Илья Ковальчук: Сергей Гимаев — это легенда, в первую очередь — как человек
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о хоккеисте, тренере и комментаторе Сергее Гимаеве-старшем. Сегодня, 12 января, в Уфе состоялся матч Кубка Гимаева, в котором Команда Морозова обыграла Команду Дацюка со счётом 8:7.
Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея . Кубок Гимаева
12 января 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Команда Морозова
Окончен
8 : 7
Команда Дацюка
0:1 Афиногенов (Мозякин) – 00:45 (5x5) 1:1 Ковальчук (Мухометов) – 10:00 (5x5) 1:2 Спиридонов (Казанский) – 12:44 (5x5) 2:2 Гуськов (Зарипов, Сушинский) – 19:32 (5x5) 3:2 Буцаев (Гуськов, Сушинский) – 23:07 (5x5) 3:3 Афиногенов – 25:53 4:3 Гуськов (Сушинский, Зарипов) – 34:51 (5x5) 5:3 Давыдов (Зюзин, Прохоров) – 38:03 (5x5) 6:3 Фетисов (Морозов) – 39:20 (5x5) 7:3 Щадилов (Зарипов, Сушинский) – 44:28 (5x5) 7:4 Григоренко (Бадюков, Скворцов) – 45:50 (5x5) 8:4 Зюзин (Давыдов) – 48:35 (5x5) 8:5 Дацюк (Мозякин, Афиногенов) – 50:01 (5x5) 8:6 Спиридонов (Широков, Гимаев) – 53:17 (5x5) 8:7 Гимаев (Спиридонов, Широков) – 54:20 (5x5)
«Сергей Наильевич Гимаев — это легенда. Не только как хоккеист, но в первую очередь — как человек. Замечательный комментатор. Со мной он лично очень много беседовал. И критиковал часто. Причём делал это всегда конструктивно. Поэтому я всегда прислушивался к его словам.
А финал 2008 года. Его комментарий матча с Романом Скворцовым — это будет жить в сердцах у всех долго», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».
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