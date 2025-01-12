Маклауд: надо отдать должное «Салавату». Но «Авангард» не опустил руки и пошёл к победе

Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Первый период у нас не задался, не получалось командной игры. Соперник же в начале матча действовал мощно, они вышли заряженными, им удалось забросить две шайбы. Надо отдать должное «Салавату». Но здорово, что мы не опустили руки, продолжили бороться, завладели инициативой и пошли вперёд к победе.
Ничего сверхъестественного в первом перерыве Ги Буше не сказал. Просто шла речь о том, что нам нужно вернуться к своему плану на игру, взять шайбу под контроль и грамотно ей распоряжаться. Быть командой и единым кулаком, что в первом периоде не всегда удавалось», — передаёт слова Маклауда корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 января 2025
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