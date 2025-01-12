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Маклауд: надо отдать должное «Салавату». Но «Авангард» не опустил руки и пошёл к победе

Маклауд: надо отдать должное «Салавату». Но «Авангард» не опустил руки и пошёл к победе
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Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

«Первый период у нас не задался, не получалось командной игры. Соперник же в начале матча действовал мощно, они вышли заряженными, им удалось забросить две шайбы. Надо отдать должное «Салавату». Но здорово, что мы не опустили руки, продолжили бороться, завладели инициативой и пошли вперёд к победе.

Ничего сверхъестественного в первом перерыве Ги Буше не сказал. Просто шла речь о том, что нам нужно вернуться к своему плану на игру, взять шайбу под контроль и грамотно ей распоряжаться. Быть командой и единым кулаком, что в первом периоде не всегда удавалось», — передаёт слова Маклауда корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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