Маклауд: надо отдать должное «Салавату». Но «Авангард» не опустил руки и пошёл к победе

Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Первый период у нас не задался, не получалось командной игры. Соперник же в начале матча действовал мощно, они вышли заряженными, им удалось забросить две шайбы. Надо отдать должное «Салавату». Но здорово, что мы не опустили руки, продолжили бороться, завладели инициативой и пошли вперёд к победе.

Ничего сверхъестественного в первом перерыве Ги Буше не сказал. Просто шла речь о том, что нам нужно вернуться к своему плану на игру, взять шайбу под контроль и грамотно ей распоряжаться. Быть командой и единым кулаком, что в первом периоде не всегда удавалось», — передаёт слова Маклауда корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.