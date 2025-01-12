Маклауд рассказал об игре на вбрасываниях. В матче с «Салаватом» он выиграл 86,9% попыток

Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд высказался об игре на вбрасываниях. В матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) он выиграл 20 вбрасываний из 23 — 86,9%.

«Даже не знаю, что сказать по поводу моей игры на вбрасываниях. Нужно просто работать над этим компонентом, а также ориентироваться на соперника и в зависимости от этого корректировать свои действия. В КХЛ немало специалистов по вбрасываниям, к ним тоже нужно адаптироваться», — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча.