Маклауд рассказал об игре на вбрасываниях. В матче с «Салаватом» он выиграл 86,9% попыток
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Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд высказался об игре на вбрасываниях. В матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) он выиграл 20 вбрасываний из 23 — 86,9%.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5) 0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5) 1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3) 2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5) 3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)
«Даже не знаю, что сказать по поводу моей игры на вбрасываниях. Нужно просто работать над этим компонентом, а также ориентироваться на соперника и в зависимости от этого корректировать свои действия. В КХЛ немало специалистов по вбрасываниям, к ним тоже нужно адаптироваться», — сказал Маклауд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча.
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