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Хантер Миска подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Айлендерс»

Хантер Миска подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Айлендерс»
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Бывший голкипер московского «Динамо» Хантер Миска стал игроком «Бриджпорт Айлендерс», который является фарм-клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила пресс-служба «Бриджпорт Айлендерс» в социальной сети Х (ранее Twitter).

29-летний Хантер Миска покинул московское «Динамо» в декабре 2024 года. В сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги он провёл 14 матчей. Американец принимал участие в Кубке Первого канала — 2024 в составе Сборной мира КХЛ.

«Бриджпорт Айлендерс» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции Американской хоккейной лиги. Команда набрала 18 очков за 33 матча.

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