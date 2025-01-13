«Питтсбург» внёс Малкина в список травмированных

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин внесён клубом в список травмированных. Об этом сообщила пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нападающий Филип Томасино вернулся из списка травмированных, а форвард Евгений Малкин переведён в список травмированных», — написано в сообщении.

Ранее Евгений Малкин пропустил три игры из‑за повреждения верхней части тела. Это первые матчи, где россиянин не выступал, с 2022 года.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Евгений Малкин провёл 41 игру, забросил восемь шайб и оформил 24 результативные передачи.

«Питтсбург Пингвинз» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча.