Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» обыграть «Сиэтл» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Дилан Ларкин (дважды), Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Эрик Густафссон. Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи.

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Мэтти Бенирс.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

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