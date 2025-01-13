Две передачи Тарасенко помогли «Детройту» обыграть «Сиэтл» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 03:22 2:0 Комфер (Тарасенко, Юханссон) – 03:33 3:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 06:16 (pp) 4:0 Кейн (Густафссон, Копп) – 07:53 5:0 Густафссон (Тарасенко, Каспер) – 24:17 (pp) 6:0 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 35:21 (pp) 6:1 Бьёркстранд (Шварц, Данн) – 38:00 (pp) 6:2 Бенирс (Шварц, Какко) – 46:54
В составе победителей забивали Дилан Ларкин (дважды), Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Эрик Густафссон. Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи.
В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Мэтти Бенирс.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
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