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Крикунов: Воробьёв нормально работает в ЦСКА, и пусть работает дальше, там всё в порядке

Крикунов: Воробьёв нормально работает в ЦСКА, и пусть работает дальше, там всё в порядке
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о работе главного тренера ЦСКА Ильи Воробьёва.

«Там всё хорошо, всё в порядке, Илья Воробьёв нормально работает и пусть продолжает работать. Там же было 11 побед подряд, впереди множество матчей. Плей-офф всё покажет, да, есть проблемы, но у всех есть какие-то недопонимания, но команда работает. А у кого нет проблем? Они есть у всех. В ЦСКА всё будет хорошо», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 57 очков.

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