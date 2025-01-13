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Питтсбург – Тампа, результат матча 13 января 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Три очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Питтсбургом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 14:20     1:1 Хагель (Чирелли, Лиллеберг) – 26:54     1:2 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 36:04     2:2 Хейз (Ракелль, Кросби) – 42:17 (pp)     2:3 Кучеров – 56:57     2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 58:48     2:5 Пол (Гюнцель, Макдона) – 59:39    

В составе «Тампы» дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров и ещё по одной шайбе забросили Брэндон Хагель, Энтони Чирелли и Ник Пол. Также на счету Кучерова результативная передача.

За «Питтсбург» забивали Рикард Ракелль и Кевин Хейз.

«Тампа» одержала третью победу за последние четыре матча. «Питтсбург» потерпел шестое поражение за семь игр.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Тампа» сыграет с «Бостон Брюинз». Обе игры пройдут 15 января.

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