Гол и передача Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Оттавой»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Даллас Старз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Джош Норрис, Тим Штюцле и Мэттью Хаймор. За «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и российский нападающий Евгений Дадонов, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Из россиян во встрече также приняли участие защитник «Сенаторз» Артём Зуб и игрок «Старз» Илья Любушкин.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Айлендерс», а «Даллас» встретится с «Торонто».

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