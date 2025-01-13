Гол и передача Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
Поделиться
В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Даллас Старз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Дадонов) – 04:31 1:1 Норрис (Батерсон, Дженсен) – 23:14 2:1 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 23:53 3:1 Хаймор (Казинс, Пинто) – 40:21 3:2 Дадонов (Блэквелл, Стэнковен) – 59:07 (pp)
В составе победителей голами отметились Джош Норрис, Тим Штюцле и Мэттью Хаймор. За «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и российский нападающий Евгений Дадонов, также записавший на свой счёт результативную передачу.
Из россиян во встрече также приняли участие защитник «Сенаторз» Артём Зуб и игрок «Старз» Илья Любушкин.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Айлендерс», а «Даллас» встретится с «Торонто».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 13 января 2025
-
04:08
-
03:57
-
03:51
-
03:33
-
02:43
-
01:41
-
00:00
- 12 января 2025
-
23:51
-
23:35
-
23:14
-
22:53
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
20:46
-
20:20
-
19:45
-
19:10
-
18:53
-
18:47
-
18:21
-
18:17
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:35