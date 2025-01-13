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Гол и передача Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Оттавой»

Гол и передача Дадонова не помогли «Далласу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Даллас Старз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Дадонов) – 04:31     1:1 Норрис (Батерсон, Дженсен) – 23:14     2:1 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 23:53     3:1 Хаймор (Казинс, Пинто) – 40:21     3:2 Дадонов (Блэквелл, Стэнковен) – 59:07 (pp)    

В составе победителей голами отметились Джош Норрис, Тим Штюцле и Мэттью Хаймор. За «Даллас» отличились Джейсон Робертсон и российский нападающий Евгений Дадонов, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Из россиян во встрече также приняли участие защитник «Сенаторз» Артём Зуб и игрок «Старз» Илья Любушкин.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Айлендерс», а «Даллас» встретится с «Торонто».

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