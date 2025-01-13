Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Свечникова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Анахаймом»

Гол Свечникова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Харкинс (Нестеренко, Дюмулен) – 09:35     0:2 Готье (Мактавиш, ЛаКомбе) – 41:18     1:2 Свечников (Ахо, Нечас) – 47:48 (pp)     2:2 Джарвис (Нечас, Бёрнс) – 59:04     2:3 Готье (ЛаКомбе, Ватрано) – 61:52    

В составе победителей голами отметились Дженсен Харкинс и Каттер Готье (дубль). За «Каролину» отличились Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников.

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 17 сейвов из 20 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Харрикейнз» встретятся с «Баффало», а «Анахайм» сыграет с «Вашингтоном».

Материалы по теме
Великая погоня продолжается! Овечкин создал себе 873-й гол в НХЛ и вошёл в элитный клуб
Великая погоня продолжается! Овечкин создал себе 873-й гол в НХЛ и вошёл в элитный клуб

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android