Гол Свечникова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Анахаймом»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Дженсен Харкинс и Каттер Готье (дубль). За «Каролину» отличились Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников.

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 17 сейвов из 20 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Харрикейнз» встретятся с «Баффало», а «Анахайм» сыграет с «Вашингтоном».

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