Гол Свечникова не помог «Каролине» избежать поражения в матче с «Анахаймом»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Харкинс (Нестеренко, Дюмулен) – 09:35 0:2 Готье (Мактавиш, ЛаКомбе) – 41:18 1:2 Свечников (Ахо, Нечас) – 47:48 (pp) 2:2 Джарвис (Нечас, Бёрнс) – 59:04 2:3 Готье (ЛаКомбе, Ватрано) – 61:52
В составе победителей голами отметились Дженсен Харкинс и Каттер Готье (дубль). За «Каролину» отличились Сет Джарвис и российский нападающий Андрей Свечников.
Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 17 сейвов из 20 бросков по своим воротам.
В следующем матче «Харрикейнз» встретятся с «Баффало», а «Анахайм» сыграет с «Вашингтоном».
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