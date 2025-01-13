Никита Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 20-й гол в нынешнем сезоне. Это его десятый сезон в «Тампе», в котором он забивает 20+ голов. По этому показателю он сравнялся с Мартином Сан-Луиса (10) и делит с ним третье место в истории франшизы.

Больше таких сезонов в «Тампе» только у Стивена Стэмкоса (14) и Венсана Лекавалье (12).

Напомним, Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом». Также на его счету результативная передача.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие 39 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 42 результативные передачи.

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