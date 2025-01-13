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Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Ковальчук высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин — такой один. Поэтому он и Овечкин. Нет такого человека и близко, кто это делает. 20 сезонов подряд он забил по 20 голов. Это говорит о многом. Я не сомневаюсь, что он побьет рекорд. Это сейчас много обсуждается, но Александру главное не думать об этом. А просто заниматься любимым делом и кайфовать. Когда бы это ни произошло, я уверен, что это случится. Будет ли это в этом сезоне или в следующем — это не так важно», — приводит слова Ковальчука «Спорт-экспресс».

На счету россиянина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

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