Дубль и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09 1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp) 2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09 3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40 4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Павел Дорофеев, также в его активе результативная передача. Ещё по разу отличились Киган Колесар и Томаш Гертл.
У гостей единственную шайбу в сегодняшней встрече забросил Райан Хартман. Напомним, российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов по-прежнему травмирован и участия в матче не принимал.
«Вегас» возглавил Восток с 61 очком, а «Миннесота» находится на третьей строчке, у клуба 58 баллов.
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