Дубль и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Павел Дорофеев, также в его активе результативная передача. Ещё по разу отличились Киган Колесар и Томаш Гертл.

У гостей единственную шайбу в сегодняшней встрече забросил Райан Хартман. Напомним, российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов по-прежнему травмирован и участия в матче не принимал.

«Вегас» возглавил Восток с 61 очком, а «Миннесота» находится на третьей строчке, у клуба 58 баллов.