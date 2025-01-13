Никита Кучеров стал первой звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча.

Первой звездой стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший в свой актив дубль и результативный пас. Второй звездой признан канадский нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хагель, у которого сегодня гол+пас.

Третья звезда — шведский форвард «Питтсбурга» Рикард Ракелль, отличившийся шайбой и ассистом.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Тампа» сыграет с «Бостон Брюинз». Обе игры пройдут 15 января.

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