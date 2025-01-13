Кучеров стал первым россиянином, покорившим отметку в 60 очков в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 19-й и 20-й голы в нынешнем сезоне НХЛ в матче с «Питтсбург Пингвинз»(5:2). В его активе также 42 ассиста.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 14:20 1:1 Хагель (Чирелли, Лиллеберг) – 26:54 1:2 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 36:04 2:2 Хейз (Ракелль, Кросби) – 42:17 (pp) 2:3 Кучеров – 56:57 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 58:48 2:5 Пол (Гюнцель, Макдона) – 59:39
Таким образом Никита набрал 62 очка в текущем сезоне регулярки и вышел на третье место списка лучших бомбардиров лиги. Кучеров первым из россиян покорил отметку в 60 очков.
Возглавляет бомбардирский рейтинг Натан Маккиннон из «Колорадо» — 60 очков (15+53), вторым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 63 очка (31+32).
Отметим, что в списке бомбардиров среди россиян Кучеров имеет заметный отрыв от преследователей. На втором месте здесь идёт Кирилл Капризов из «Миннесоты», у которого 50 очков (23+27).
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