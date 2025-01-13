НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 января
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13 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Каспер (Ларкин, Рэймонд) – 03:22 2:0 Комфер (Тарасенко, Юханссон) – 03:33 3:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 06:16 (pp) 4:0 Кейн (Густафссон, Копп) – 07:53 5:0 Густафссон (Тарасенко, Каспер) – 24:17 (pp) 6:0 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 35:21 (pp) 6:1 Бьёркстранд (Шварц, Данн) – 38:00 (pp) 6:2 Бенирс (Шварц, Какко) – 46:54
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. В составе «Тампы» дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, став первой звездой встречи. Россиянин в текущем сезоне набрал 62 (20+42) очка.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 14:20 1:1 Хагель (Чирелли, Лиллеберг) – 26:54 1:2 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 36:04 2:2 Хейз (Ракелль, Кросби) – 42:17 (pp) 2:3 Кучеров – 56:57 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 58:48 2:5 Пол (Гюнцель, Макдона) – 59:39
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Харкинс (Нестеренко, Дюмулен) – 09:35 0:2 Готье (Мактавиш, ЛаКомбе) – 41:18 1:2 Свечников (Ахо, Нечас) – 47:48 (pp) 2:2 Джарвис (Нечас, Бёрнс) – 59:04 2:3 Готье (ЛаКомбе, Ватрано) – 61:52
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц, Дадонов) – 04:31 1:1 Норрис (Батерсон, Дженсен) – 23:14 2:1 Штюцле (Сандерсон, Жиру) – 23:53 3:1 Хаймор (Казинс, Пинто) – 40:21 3:2 Дадонов (Блэквелл, Стэнковен) – 59:07 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09 1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp) 2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09 3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40 4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)
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