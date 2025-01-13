НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 января

13 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. В составе «Тампы» дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, став первой звездой встречи. Россиянин в текущем сезоне набрал 62 (20+42) очка.