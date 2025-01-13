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«Каролина» вывела 12-й номер Эрика Стаала и подняла его стяг под своды домашней арены

«Каролина» вывела 12-й номер Эрика Стаала и подняла его стяг под своды домашней арены
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Перед матчем с «Анахайм Дакс» в Роли прошла торжественная церемония выведения из обращения 12-го номера бывшего капитана «Каролины Харрикейнз» Эрика Стаала. Стяг с его фамилией и номером был поднят под своды домашней арены клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ — 2003. Форвард провёл за клуб первые 11 сезонов в лиге и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2006 году. Всего в НХЛ форвард провёл 1365 матчей, в которых набрал 1063 (455+608) очка.

Стаалу принадлежат сразу несколько клубных рекордов «Харрикейнз» — по голам (322), результативным передачам (453), очкам (775) и проведённым матчам (909) в регулярных чемпионатах НХЛ. Эрик стал четвёртым игроком, чей номер выведен из обращения у «Харрикейнз». Ранее такой чести были удостоены Глен Уэсли (2), Рон Фрэнсис (10) и Род Бриндамор (17).

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