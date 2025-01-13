Гюнцель — второй игрок в истории «Тампы» с 20 голами и 20 ассистами за первые 40 матчей
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 14:20 1:1 Хагель (Чирелли, Лиллеберг) – 26:54 1:2 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 36:04 2:2 Хейз (Ракелль, Кросби) – 42:17 (pp) 2:3 Кучеров – 56:57 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 58:48 2:5 Пол (Гюнцель, Макдона) – 59:39
Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель отметился двумя результативными передачами и вошёл в клубную историю. Теперь на счету форварда 42 очка в 40 матчах — 21 гол и 21 результативная передача. Гюнцель стал вторым игроком в истории «Лайтнинг», кому удавалось забить 20 голов и отдать 20 передач в 40 первых матчах за клуб. Первому подобное достижение покорилось нападающему Брайану Брэдли (29+21) в сезоне-1992/1993.
Напомним, Гюнцель пополнил состав «Тампа-Бэй» в межсезонье.
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