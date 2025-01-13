Гюнцель — второй игрок в истории «Тампы» с 20 голами и 20 ассистами за первые 40 матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель отметился двумя результативными передачами и вошёл в клубную историю. Теперь на счету форварда 42 очка в 40 матчах — 21 гол и 21 результативная передача. Гюнцель стал вторым игроком в истории «Лайтнинг», кому удавалось забить 20 голов и отдать 20 передач в 40 первых матчах за клуб. Первому подобное достижение покорилось нападающему Брайану Брэдли (29+21) в сезоне-1992/1993.

Напомним, Гюнцель пополнил состав «Тампа-Бэй» в межсезонье.