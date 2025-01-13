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Кучеров и Дорофеев вошли в тройку лучших хоккеистов игрового дня в НХЛ

Кучеров и Дорофеев вошли в тройку лучших хоккеистов игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось пять матчей. В неё вошли двое российских игроков.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин отметился дублем и результативной передачей в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Это 10-й сезон Кучерова в «Тампе», в котором он забивает 20+ голов. По этому показателю он сравнялся с Мартеном Сан-Луи (10) и делит с ним третье место в истории франшизы.

Второй звездой дня признан форвард «Анахайм Дакс» Каттер Готье, оформивший дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ).

Третья звезда игрового дня – российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, оформивший дубль и отдавший результативную передачу в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1). Россиянин повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх.

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