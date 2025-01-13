«Он делает это снова и снова». Купер — о выдающейся игре Кучерова с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Россиянин оформил дубль и отдал передачу, забив победный гол за три с половиной минуты до конца матча при равном счёте. Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 14:20 1:1 Хагель (Чирелли, Лиллеберг) – 26:54 1:2 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 36:04 2:2 Хейз (Ракелль, Кросби) – 42:17 (pp) 2:3 Кучеров – 56:57 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 58:48 2:5 Пол (Гюнцель, Макдона) – 59:39
«В каждой команде есть пара выдающихся, элитных игроков. У нас как раз есть пара таких. Это трудно объяснить, потому что как команда вы работаете, работаете и работаете. Вы ищете того, кто сделает игру. Мы просто видели, как «Куч» делает это снова и снова», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие 39 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 42 результативные передачи.
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