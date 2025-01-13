«Он делает это снова и снова». Купер — о выдающейся игре Кучерова с «Питтсбургом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Россиянин оформил дубль и отдал передачу, забив победный гол за три с половиной минуты до конца матча при равном счёте. Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«В каждой команде есть пара выдающихся, элитных игроков. У нас как раз есть пара таких. Это трудно объяснить, потому что как команда вы работаете, работаете и работаете. Вы ищете того, кто сделает игру. Мы просто видели, как «Куч» делает это снова и снова», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие 39 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 42 результативные передачи.