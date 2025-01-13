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«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Тампы» — об игре Кучерова с «Питтсбургом»

«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Тампы» — об игре Кучерова с «Питтсбургом»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель похвалил российского форварда Никиту Кучерова за игру в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Россиянин оформил дубль и отдал передачу, забив победный гол за три минуты до конца матча при равном счёте.

«Наши лучшие игроки включились, и это был Куч. Снимаю перед ним шляпу. Он может менять ход игры, и он сделал это сегодня», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.

Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 42 результативные передачи. Форвард стал первым россиянином в текущем сезоне, добравшимся до отметки в 60 очков.

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