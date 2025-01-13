Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вегаса» Гертл: у Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ

Форвард «Вегаса» Гертл: у Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл заявил, что у российского форварда Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ. Россиянин отметился дублем и результативной передачей в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09     1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp)     2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09     3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40     4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)    

«У него отличный бросок, он может играть с шайбой. Он может создавать моменты, и я думаю, что у него большое будущее в НХЛ. Он забил много важных голов для нас. Оба гола были забиты просто отличными бросками», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.

Дорофеев повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх. Павел был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Материалы по теме
Видео
Дубль и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android