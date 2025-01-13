Форвард «Вегаса» Гертл: у Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл заявил, что у российского форварда Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ. Россиянин отметился дублем и результативной передачей в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09 1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp) 2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09 3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40 4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)
«У него отличный бросок, он может играть с шайбой. Он может создавать моменты, и я думаю, что у него большое будущее в НХЛ. Он забил много важных голов для нас. Оба гола были забиты просто отличными бросками», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.
Дорофеев повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх. Павел был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
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