Форвард «Вегаса» Гертл: у Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл заявил, что у российского форварда Павла Дорофеева большое будущее в НХЛ. Россиянин отметился дублем и результативной передачей в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

«У него отличный бросок, он может играть с шайбой. Он может создавать моменты, и я думаю, что у него большое будущее в НХЛ. Он забил много важных голов для нас. Оба гола были забиты просто отличными бросками», — цитирует Гертла пресс-служба клуба.

Дорофеев повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх. Павел был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.