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Главный тренер «Вегаса» отметил прогресс в игре Павла Дорофеева

Главный тренер «Вегаса» отметил прогресс в игре Павла Дорофеева
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди отметил прогресс в игре российского форварда Павла Дорофеева. Россиянин отметился дублем и результативной передачей в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Богосян) – 12:09     1:1 Дорофеев (Стоун, Теодор) – 25:21 (pp)     2:1 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 44:09     3:1 Гертл (Дорофеев, Теодор) – 55:40     4:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 57:48 (pp)    

«Павел может забивать, и он будет забивать голы. Я уже говорил это раньше, думаю, что иногда крайние нападающие могут быть непредсказуемыми. Шайба находит их, не так ли? Они не владеют ей так часто, как, может быть, центральные нападающие или защитники. Так что, в конце концов, он продолжал трудиться и проделал хорошую работу», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

Дорофеев повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх. Павел был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

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