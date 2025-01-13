Сергей Фёдоров рассказал, почему принял решение покинуть пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, когда он сообщил о желании покинуть свой пост президенту армейского клуба Игорю Есмантовичу. Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год, выиграв с командой два Кубка Гагарина.

«Я честно отвечу, что ещё в декабре 2023 года сообщил, что не буду продлевать контракт. Об этом знал только самый главный человек в клубе — президент Игорь Есмантович. Смысла говорить кому-то ещё не было — это моё решение частного характера, но я должен был сказать президенту, чтобы он мог дальше строить свою работу. Потому что, как вы знаете, меня назначили главным тренером за двое-трое суток до начала подготовки к сезону.

Я свои причины объяснил, почему и как, они очень просты — выгорание, последний год пришлось тяжеловато. У меня после озвучивания того решения гора с плеч упала, и я продолжил работать на победу», — цитирует Фёдорова ТАСС.