Тони Деанджело примет участие в матче СКА с «Локомотивом»

Защитник СКА Тони Деанджело примет участие в матче с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 13 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. Напомним, американский игрок обороны не выходил на лёд в третьем периода матча с московским «Динамо», который завершил с отрицательным показателем полезности «-2».
Пресс-служба СКА опубликовала картинку, на который изображён состав петербургского клуба на матч с ярославским клубом. На изображении присутствует Деанджело.
Фото: ХК СКА
В текущем сезоне на счету Деанджело 33 матча, в которых американский защитник набрал 32 очка — забросил шесть шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+16».