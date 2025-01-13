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Тони Деанджело примет участие в матче СКА с «Локомотивом»

Тони Деанджело примет участие в матче СКА с «Локомотивом»
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Защитник СКА Тони Деанджело примет участие в матче с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 13 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. Напомним, американский игрок обороны не выходил на лёд в третьем периода матча с московским «Динамо», который завершил с отрицательным показателем полезности «-2».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пресс-служба СКА опубликовала картинку, на который изображён состав петербургского клуба на матч с ярославским клубом. На изображении присутствует Деанджело.

Фото: ХК СКА

В текущем сезоне на счету Деанджело 33 матча, в которых американский защитник набрал 32 очка — забросил шесть шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+16».

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