Тони Деанджело примет участие в матче СКА с «Локомотивом»

Защитник СКА Тони Деанджело примет участие в матче с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 13 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. Напомним, американский игрок обороны не выходил на лёд в третьем периода матча с московским «Динамо», который завершил с отрицательным показателем полезности «-2».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Пресс-служба СКА опубликовала картинку, на который изображён состав петербургского клуба на матч с ярославским клубом. На изображении присутствует Деанджело.

Фото: ХК СКА

В текущем сезоне на счету Деанджело 33 матча, в которых американский защитник набрал 32 очка — забросил шесть шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+16».