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Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше с ходу рвётся в лидеры, Кравец поднялся в топ-5

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше с ходу рвётся в лидеры, Кравец поднялся в топ-5
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (9)Алексей Кудашов«Динамо» М
2 (4)Андрей Разин«Металлург»
3 (5)Игорь Никитин«Локомотив»
4 (12)Ги Буше«Авангард»
5 (18)Михаил Кравец«Куньлунь»
6 (2)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
7 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
8 (10)Николай Заварухин«Автомобилист»
9 (11)Бенуа Гру«Трактор»
10 (8)Алексей Жамнов«Спартак»
11 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
12 (3)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
13 (17)Леонид Тамбиев«Адмирал»
14 (1)Илья ВоробьёвЦСКА
15 (14)Игорь Ларионов«Торпедо»
16 (13)Роман РотенбергСКА
17 (15)Павел Зубов«Лада»
18 (16)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
19 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (20)Павел Десятков«Витязь»
21 (23)Сергей ЗубовХК «Сочи»
22 (21)Виктор Костючёнок«Амур»
23 (22)Галым Мамбеталиев«Барыс»
Матч «Торпедо» – «Трактор» 13 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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