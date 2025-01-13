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Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
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КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 18-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Патрик Рыбар («Куньлунь Ред Стар»), одержавший две победы в трёх матчах с 96,92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,96.

Лучшим защитником признан Тимофей Давыдов («Северсталь»), набравший 3 (0+3) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим признан Спенсер Фу («Куньлунь Ред Стар»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артём Набиев («Салават Юлаев»), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Матч «Торпедо» – «Трактор» 13 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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