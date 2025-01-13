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Торпедо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:40 Мск
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«Торпедо» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Торпедо» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 13 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Трактором». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В октябре победу в результативном домашнем матче одержал «Трактор» со счётом 5:4 в овертайме.

Матч «Торпедо» – «Трактор» 13 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент «Трактор» после 45 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке Западной конференции КХЛ.

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