«Торпедо» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 13 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Трактором». Встреча начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В октябре победу в результативном домашнем матче одержал «Трактор» со счётом 5:4 в овертайме.
На данный момент «Трактор» после 45 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке Западной конференции КХЛ.