«Торпедо» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 13 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Трактором». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В октябре победу в результативном домашнем матче одержал «Трактор» со счётом 5:4 в овертайме.

На данный момент «Трактор» после 45 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» расположилось на восьмой строчке Западной конференции КХЛ.