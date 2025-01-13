«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 13 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Три победы в прошедших четырёх матчах одержали хоккеисты ярославского «Локомотива».

В текущем сезоне СКА провёл 43 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ.