«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 13 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Три победы в прошедших четырёх матчах одержали хоккеисты ярославского «Локомотива».
В текущем сезоне СКА провёл 43 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ.
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