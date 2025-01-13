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«Это никчёмные темы!» Кожевников оценил высказывания Недоманского и Андронова

«Это никчёмные темы!» Кожевников оценил высказывания Недоманского и Андронова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что недоволен освещением в российской прессе негативных высказываний чешского бывшего нападающего Вацлава Недоманского и журналиста Алексея Андронова.

«Всю неделю мне звонили журналисты, к сожалению, в основном не по хоккейным вопросам. Одни просили прокомментировать слова вечно немытого эксперта из футбола, другие – интервью печально известного русофоба из сборной ЧССР.

Отвечал прессе – ребята, это никчёмные темы! Лучше спрашивайте меня о нашем хоккее и наших хоккеистах. Например, об Александре Овечкине, который своё новогоднее обращение адресовал прежде всего бойцам СВО – пусть и в немного закамуфлированной форме. Для страны это самое важное! А затем открываю интернет, об Овечкине и СВО – ни слова! Зато на первых местах – те самые чудаки. Один нападает на Овечкина, другой – на весь русский народ. Позорище!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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