Эрик Стаал поделился эмоциями от выведения его игрового номера в «Каролине»

Бывший нападающий «Каролины Харрикейнз» Эрик Стаал поделился эмоциями от выведения его игрового номера. Торжественная церемония прошла перед матчем с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ).

«В целом воспоминания о том, как я был «ураганом», — это воспоминания о том, как я был чемпионом. Я выиграл Кубок Стэнли. Я выиграл только один, и это нелегко выиграть, и я выиграл его здесь. Нет ничего лучше этого.

Было несколько лет, когда я оказывал на себя большое давление как лидер, и мы просто боролись в каждом матче. Вы не можете всё время говорить всё, что вы чувствуете. Вы должны научиться говорить так, как вы должны говорить в своей команде. Но это помогло мне вырасти как игроку и как личности», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ — 2003. Форвард провёл за клуб первые 11 сезонов в лиге и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2006 году. Всего в НХЛ форвард провёл 1365 матчей, в которых набрал 1063 (455+608) очка.