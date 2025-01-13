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ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 13 января, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» одержал победы в трёх из четырёх прошедших матчей в этом сезоне.

Матч «Торпедо» – «Трактор» 13 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

ЦСКА имеет четырёхматчевую серию поражений, и на данный момент армейский клуб расположился на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ после 43 матчей. «Спартак» провёл 42 игры и занимает третье место на Западе КХЛ.

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