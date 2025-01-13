Флёри рассказал, есть ли шанс, что он передумает завершать карьеру по окончании сезона НХЛ

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри заявил, что не изменит своего решения завершить карьеру по окончании текущего сезона. 40-летний голкипер перед стартом сезона-2024/2025 сообщал о том, что завершит карьеру по его окончании.

«Нет шансов, что я передумаю (смеётся). Я не могу каждый год говорить: «Ещё один сезон, ещё один», — цитирует Флёри журналист Майкл Руссо в соцсети.

В текущем сезоне на счету Флёри девять побед в 14 матчах с 91% отражённых бросков. Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги канадский вратарь провёл 1039 матчей и одержал 570 побед с 91,2% отражённых бросков.